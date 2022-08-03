عقوبات صينية عاجلة ضد تايوان بسبب زيارة بيلوسي

تواصل – وكالات:

اعتراضًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وتصريحاتها أمام البرلمان التايواني، فقد قررت الصين فرض عقوبات عاجلة على الجزيرة.

وأوضح المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، أن بكين قررت حظر مؤسسات مالية تايوانية رئيسة من التعامل مع مؤسسات مالية صينية، حيث قررت فرض عقوبات على مؤسستين تايوانيتين بسبب الأنشطة الانفصالية، ويحظر على الشركات الصينية القارية التعاون مع الشركات التي تبرعت للمؤسسات.

وأضاف – حسب “سبوتنيك” – أنه تحت ستار الديمقراطية والتنمية المشتركة، تشارك مؤسسة تايوان للديمقراطية وصندوق التعاون الدولي والتنمية، وهما منظمتان تابعتان لمؤيدي “استقلال تايوان”.

وأكد أن السلطات الصينية فرضت تدابير تأديبية ضد المؤسسات المذكورة أعلاه ومنعها من التعاون مع منظمات البر الرئيس الصيني والشركات والأفراد.

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يأتي هذا في وقت وصلت فيه بيلوسي، إلى تايوان والتقت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، والتي قلدت رئيسة تايوان الضيفة الأمريكية وشاحًا للتعبير عن شكر بلادها على الدعم الأمريكي.

وفي تصريحات لها، اليوم، أكدت بيلوسي أن هدف واشنطن هو أن تتمتع تايوان بالحرية والأمن دائمًا، ولن تتراجع عن أن يبقى الوضع في تايوان كما هو الحال الآن، مؤكدة أن علاقة أمريكا مع تايوان وطيدة، وجاري العمل على تعزيزها في شتى المجالات، مؤكدة للبرلمان التايواني أن هناك فرصة جيدة للتعاون بين البلدين في مجال صناعة الرقائق.

في الوقت نفسه، نددت كل من روسيا وكوريا الشمالية بزيارة بيلوسي لتايوان وجددت موسكو وبيونج يانج دعمها للصين ضد السياسات الأمريكية.