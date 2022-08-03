وزارة العدل الأمريكية تطلب مصادرة طائرة إيرانية في الأرجنتين

تواصل – فريق التحرير:

طلبت وزارة العدل الأمريكية، إذنًا، بمصادرة طائرة إيرانية جرى بيعها لمالكين في فنزويلا، واحتجزت في الأرجنتين، بسبب الاشتباه في ارتباطها بجماعات إرهابية دولية.

وأثار وصول الطائرة غير المعلن إلى الأرجنتين في الثامن من يونيو قلقًا داخل الحكومة الأرجنتينية في شأن علاقاتها بإيران وفنزويلا وشركات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، حسب “الراي”.

وحملت الطائرة على متنها 19 مسافرا، 14 فنزويليا، و5 إيرانيين، عندما وصلت إلى بوينس أيرس، ولا يزال 7 منهم محتجزين في الأرجنتين.

وذكرت وزارة العدل أن طلب المصادرة أعقب الكشف عن مذكرة صدرت في 19 من يوليو في المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا من أجل احتجاز الطائرة، وهي التي قالت إن الطائرة يمكن مصادرتها لانتهاكها قوانين مراقبة الصادرات.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة تخضع للعقوبات لأن قيام شركة “ماهان إير” الإيرانية ببيعها لشركة إمتراسور العام الماضي ينتهك القوانين الأميركية للصادرات.

من جانبه، قال ماثيو أولسن، مساعد وزير العدل للأمن القومي الأمريكي، في بيان: “لن تتسامح وزارة العدل مع المعاملات التي تنتهك عقوباتنا وقوانين التصدير”.

وتواجه “ماهان إير” الإيرانية، عقوبات، لاتهامها بعلاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.