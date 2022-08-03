خبير طقس يكشف سر تشكُّل العواصف الغبارية في أغسطس

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كشف خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، أن حدوث العواصف الغبارية يندر في شهر الاستقرار شهر أغسطس، ولكن مع حالة عدم الاستقرار تلك وتواجد السحب قد تتشكل العواصف الغبارية بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الشمس تتعامد اليوم عند الساعة 12:10، فوق نجران وينعدم الظل هناك، علمًا أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2022، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهريًا ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يصاحبها بعض الظواهر المهمة، منها:

1 – بقي على سهيل 21 يومًا.

2 – بقي على الوسم 74 يومًا.

3 – بقي على المربعانية 126 يومًا.

4 – بقي على الشتاء 141 يومًا.

5 – وفرة التمر بالأسواق.

وأضاف أن المزارعين يتخوفون من الأمطار في مثل هذا الوقت خوفًا على محاصيل التمر التي ما زل بعضها في طور النضج، والأمطار الغزيرة تقلل جودتها أو تفسدها.

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وتوقع استمرار الحالة المطرية الصيفية، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان نجران عسير الباحة مكة، وربما تمتد ناحية أجزاء من المدينة حائل القصيم الرياض الشرقية.

وأشار إلى أن متوسط درجة الحرارة في الرياض خلال أغسطس، تتراوح فيها العظمى “الظهر” بين 42 – 43 درجة مئوية، وأنه نادرًا ما تنخفض إلى أقل من 40م، أو تتجاوز 45م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى “قُبيل الفجر” يتراوح بين 29 – 30م، وأنه نادرًا ما تنخفض عن 26م أو تتجاوز 33م.