فيضة ابن سويلم.. أحد ثمار مشروع الملك المؤسس لتوحيد الوطن ولم شتاته

تواصل – فريق التحرير

نشرت صفحة دارة الملك عبد العزيز، فيديو يتحدث عن مركز فيضة ابن سويلم، ودورها التاريخي مع المللك عبد العزيز آل سعود.

وأوضح مقطع الفيديو، أن “فيضة ابن سويلم”، التي تقع في وسط مراعي الرمث بين حائل والمدينة المنورة بسطت عمرانها منذ ما يناهز (90) عامًا كأحد ثمار مشروع الملك عبدالعزيز لتوطين البادية.

وأوضحت الصفحة عبر حسابها على تويتر، الدور المهم الذي لعبه أهل فيضة ابن سويلم في الإسهام مع الملك المؤسس في توحيد الوطن ولم شتاته.

على ضفاف الطريق الدولي حائل – تبوك شمالا تقع بلدة فيضة بن سويلم، بالقرب من متنزه “المسمى” البري على بعد 120 كلم عن مدينة حائل غربًا، هذه الهجرة كانت موردًا لأبناء البادية، كانوا يعتبرونها مقصدًا للتبضع وتصريف منتجاتهم وذلك على مدى أكثر من 40 عامًا، وقد شهدت نموًا متسارعًا، إنها ليست بلدة بل مدينة في مقاييس التعداد، لكنها قرية في مقاييس الخدمات التي لم تواكب حركة السكان والمكان والإنسان.