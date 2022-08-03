الزعاق يوضح طبيعة رياح السموم في أغسطس (فيديو)

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الشمس تتحرك من الشمال إلى الجنوب، مرورًا بالمركز، على شكل بندول.

وأضاف الزعاق أنه نتيجة لحركة الشمس فإن القيم الضغطية تتغير على المسطحات المائية وسطح الأرض، وينتقل الهواء من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، مكونًا ما يُعرف بـ”الرياح”.

وكما أفاد الزعاق، فإن الرياح نوعان، رياح دائمة، أي دائمة الهبوب من جهة معينة، ورياح عابرة، وهي ذات هبوب عابر إلى جهة معينة، وترتحل الرياح من جهة إلى أخرى بشكل متناغم، وعاكس لعقارب الساعة، فإذا انتقلت من المغرب إلى المشرق فإنها تمر على الجنوب قبل استقرارها شرقًا.

فيما أشار الباحث الفلكي إلى أن رياح السموم هي الرياح الدائمة، في مربعانية القيظ، وجمرة القيظ، وزدحة القيظ، وهي رياح حارة وجافة، تتجاوز حرارتها 54 درجة على أغلب المناطق، وتؤثر على العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية، وتمتد إلى مصر في فترات قصيرة.