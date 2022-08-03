“الأرصاد” يتوقع تساقط أمطار غزيرة وجريانًا للسيول ورياحًا مغبرة على 11 منطقة

تواصل – واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

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فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما نَبَّهَ المركز من أتربة مثارة وأمطار رعدية على الخرخير ومحافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 11 صباحًا.