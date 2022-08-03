الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
دعوات وإعجاب.. فتى يمني يجمع العوالق من البالوعات لتسهيل تصريف مياه الأمطار
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دعوات وإعجاب.. فتى يمني يجمع العوالق من البالوعات لتسهيل تصريف مياه الأمطار

دعوات وإعجاب.. فتى يمني يجمع العوالق من البالوعات لتسهيل تصريف مياه الأمطار
٠٣:٠٢:٤٩ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

خطف فتى صغير الأضواء والحديث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما ظهر في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء وهو ينظف بيديه العوالق في فتحات تصريف مياه الأمطار.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشاب الصغير وقد بدا منهمكا في تنظيف فتحات تصريف البالوعات مما علق بها، لكي يتسنى لها تصريف مياه الأمطار الغزيرة بسرعة.

فيما جاءت تعليقات النشطاء على هذا العمل الرائع من هذه الفتى اليافع، فقال أحدهم: “نرفع له القبعة؛ ولمن رباه، فغيره من الكبار يرمي الأوساخ بدلاً من جمعها”.

وقال آخر: “يستحق كل الاحترام والتقدير.. حفظه الله وبارك فيه وحفظ والديه وكل أفراد أسرته ويسر له كل حاجاته أنه سميع مجيب”.

الكلمات الدلالية:
شكرا للرائع فتى يمني مياه الأمطار يجمع العوالق

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