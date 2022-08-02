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استشاري يوجه نصيحة مهمة للمرضى قبل إيقاف تناول الدواء
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صحة

استشاري يوجه نصيحة مهمة للمرضى قبل إيقاف تناول الدواء

استشاري يوجه نصيحة مهمة للمرضى قبل إيقاف تناول الدواء
٠٢:٥٧:٤٥ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. أنس البراك ‎استشاري وأستاذ مساعد بطب المخ والأعصاب، نصيحة مهمة لكل مريض.

وقال البراك، في تغريد عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إذا أردت إيقاف أدويتك (أيًّا كانت) فالأفضل إبلاغ طبيبك بذلك حتى لو لم تكن مقتنعًا بهذه الأدوية”.

وأضاف د. أنس البراك “الطبيب المعالج قد يشرح لك أمورًا لم تتضح لك أو يناقشك بخيارات أنسب؛ فالطبيب أولًا وآخرًا يسعى للأفضل لك”.

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