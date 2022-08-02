وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ مساعد خريج في الهندسة الميكانيكية
المؤهلات والخبرات:
حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة في المجال ذي الصلة.
لغة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
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