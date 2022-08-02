الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعمل في الرياض
٠٢:٥٩:٤٥ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مساعد خريج في الهندسة الميكانيكية

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة في المجال ذي الصلة.
لغة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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