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تزامنا مع زيارة بيلوسي.. استهداف سيبراني لموقع الرئاسة في تايوان
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منوعات

تزامنا مع زيارة بيلوسي.. استهداف سيبراني لموقع الرئاسة في تايوان

تزامنا مع زيارة بيلوسي.. استهداف سيبراني لموقع الرئاسة في تايوان
٠١:٥٩:٥٣ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التايوانية كزافييه تشانج في بيان أن الموقع الرسمي لرئيسة تايوان تعرض لهجوم سيبراني من الخارج حجب الخدمة؛ وذلك تزامنا مع زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن المتحدث القول إن حجم الهجمات الإلكترونية أسوأ بنحو 200 مرة من المعتاد؛ كما تعذر فتح الموقع لبعض الوقت، ولكنه عاد إلى طبيعته بعد 20 دقيقة.

وأضاف المتحدث أن الأجهزة الحكومية سوف تواصل تعزيز المراقبة للحفاظ على أمن المعلومات والاتصالات الوطنية، والتشغيل المستقر للبنية التحتية الرئيسية.

كما تعرضت مواقع المؤسسات الحكومية التايوانية لهجمات إلكترونية، بما فيها موقع وزارة الخارجية.

الكلمات الدلالية:
الأجهزة الحكومية جزيرة تايوان زيارة بيلوسي هجوم سيبراني

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