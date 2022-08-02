الشيخ الخثلان يوضح حكم قول «حرماً» بعد كل صلاة (فيديو)

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم قول “حرمًا”، بعد كل صلاة.

وقال الشيخ الخثلان لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة: “إذا كان هذا بصفة مستمرة فهذا لا أصل له، لأن بعض الناس يعتبر قول هذا سُنة، وبعد كل صلاة يقول حرما، يعني أتمنى أن تصلي في الحرم، فإن كان يفعلها بصفة مستمرة فينبغي ترك ذلك لأنه لا أصل له”.

وتابع الشيخ الخثلان: “لكن لو قالها بصفة عارضة، بمعنى إن شاء الله تصلي في الحرم فهذه لا بأس بها”، ولكن ما يفعله الناس أنه بعد كل صلاة يقول حرماً وهذا لا أصل له.