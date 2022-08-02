«سقطة أم جرأة».. رئيس أوكرانيا ينسى الحرب ويطالب رسميًا بالسماح بزواج المثليين

تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده إلى حرب تهدد وجودها بل وقوعها تحت “الاحتلال” الروسي، خرج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليعلن تقدمه رسميًا بطلب السماح بزواج المثليين.

وقال الرئيس الأوكراني، إنه طلب من رئيس وزرائه دينيس شميغال النظر رسميا في مسألة تسجيل زواج المثليين في البلاد.

وأضاف زيلينسكي في رده: “توجهت إلى رئيس وزراء أوكرانيا طالبا منه دراسة القضية التي تم التطرق إليها في في العريضة الإلكترونية والإبلاغ عن نتائج الدراسات”.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن “حقوق الإنسان والحريات غير قابلة للنقاش والمساس”، بحسب زعمه.

يأتي هذا ضمن رد زيلينسكي على عريضة تحت عنوان “إضفاء الصفة القانونية على زواج المثليين”.

وجمعت العريضة أكثر من 25 ألف توقيع، وهو العدد المطلوب لدراستها من قبل رئيس الدولة.