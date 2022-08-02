الأكثر تتبعا بتاريخ موقع تعقب الطائرات.. 300 ألف مستخدم يتابعون طائرة بيلوسي

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أصبحت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية الأكثر تتبعاً على الإنترنت أمس الثلاثاء وسط تكهنات بأنها تحمل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وطبقاً لموقع FlightRadar24 المتخصص بتعقب حركة الطائرات، تابع حوالي 300 ألف مستخدم الطائرة SPAR19 التي أقلعت اليوم من العاصمة الماليزية كوالالمبور، لكنها اتجهت شرقا نحو جزيرة بورنيو بدلا من الشمال الشرقي إلى تايوان.

وتوقف الموقع عن العمل لفترة وجيزة جراء كثرة الولوج إليه لتتبع مسار الطائرة وقال مغردون إن الطائرة في طريقها إلى تايوان.

وقالت صحيفة “ليبرتي تايمز” التايوانية الإثنين أنه من المنتظر أن تصل بيلوسي إلى تايوان الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش في زيارة مثيرة للجدل تزيد من التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن بيلوسي ستلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ-وين في اليوم التالي قبل أن تغادر.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعلن أنها تريد أن تستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر. وهي حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من مغبّة قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة والتي قالت إنها ستعتبرها استفزازا.