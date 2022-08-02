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شاهد.. حقول قمح أوكرانية تحترق بعد تعرضها للقصف
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شاهد.. حقول قمح أوكرانية تحترق بعد تعرضها للقصف

شاهد.. حقول قمح أوكرانية تحترق بعد تعرضها للقصف
١٢:٣١:٥٠ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لم تسلم عدة حقول القمح الموجودة بالقرب من الخطوط الأمامية للحرب المستعرة في أوكرانيا من ألسنة اللهب على خلفية بعض القذائف التي تعرضت لها.

تأتي الأحداث المؤسفة وسط موسم الحصاد في أوكرانيا، ففي منطقة خاركيف، أوضح جندي أوكراني يدعى كورت أن الحرائق المشتعلة في حقل القمح الذي كان يعمل فيه نتجت عن القصف الروسي.

وقال الجندي: “إن روسيا والقوات الروسية هي المسؤولة عن أزمة الغذاء. إنهم يدمرون مستودعاتنا ومحاصيلنا وحقولنا وطعامنا وحيواناتنا. إنهم يدمرون كل شيء. كل شيء زرعناه بأيدينا دمروه”.

ومؤخرا اتفق الجانبان الروسي والأوكراني على تسهيل شحن القمح والحبوب الأخرى من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر ممرات آمنة على البحر الأسود، وكذلك الأسمدة والمواد الغذائية من روسيا.

وقد رحب الكرملين الإثنين بإبحار أول سفينة محملة بالحبوب من مرفأ أوديسا في جنوب أوكرانيا بموجب خطة لاستئناف صادرات الحبوب التي توقفت في أعقاب التدخل العسكري الروسي.

الكلمات الدلالية:
حرب أوكرانيا حقول القمح قصف جوي مرفأ أوديسا

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