تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للمستفيد من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة من المستحقين للصرف من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الدعم والتعرف إلى أهلية الاستحقاق من عدمه، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن

– إدخال رقم الهوية

– إضافة الرمز المرئي

– الضغط على أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة

– تظهر جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية

ظهور نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال ظهور نتائج الأهلية غير مؤهل.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان برنامج حساب المواطن، قد مساء اليوم، صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أغسطس الجاري.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دفعة شهر يوليو

وقبل أسابيع، أودع برنامج حساب المواطن، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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