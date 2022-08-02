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بمساعدة الطاقم الجوي.. مولود على متن طائرة كويتية متجهة إلى الفلبين (صور)
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تواصل لايت

بمساعدة الطاقم الجوي.. مولود على متن طائرة كويتية متجهة إلى الفلبين (صور)

بمساعدة الطاقم الجوي.. مولود على متن طائرة كويتية متجهة إلى الفلبين (صور)
١٢:١٢:٠٠ ص، الأربعاء، ٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وضعت راكبة على متن طائرة كويتية طفلا في أثناء رحلة كانت متجهة إلى العاصمة الفلبين (مانيلا) الثلاثاء.

وقد تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر صورة لولادة طفل على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى جمهورية الفلبين، الثلاثاء.

وأثنى ركاب الرحلة التي استغرقت نحو 9 ساعات ونص الساعة على سرعة تعامل طاقم الطائرة مع الحالة بكل احترافية ومهنية ودقة عالية.

وجدير بالذكر أن التعليمات الجوية تحظر السماح للحوامل بركوب الرحلات الجوية إلا بتوصيات طبية مكتوبة ومعتمدة لتفادي أي تطورات غير مرغوب فيها على صعيد المواعيد والسلامة الشخصية.

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