الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه من الدفاع المدني بشأن 3 ساعات قادمة على منطقة حائل
لرفع مستوى الأداء المهني.. انطلاق البرامج الصيفية بتعليم الرياض
توجيه من أمير نجران بعد وفاة 3 أطفال غرقًا في مستنقعات مائية
أول رد عسكري من الصين على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان
الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع 300 صاروخ باتريوت للمملكة
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الثلاثاء

محليات

تنبيه من الدفاع المدني بشأن 3 ساعات قادمة على منطقة حائل

تنبيه من الدفاع المدني بشأن 3 ساعات قادمة على منطقة حائل
١١:٣٠:٥٧ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا بناء على تحذير من المركز الوطني للأرصاد، حول  فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 2 صباح يوم الأربعاء .

وأوضحت “الدفاع المدني” في منشور عبر “تويتر” أن أهم المدن والمحافظات المتأثرة هي: الحائط ، السليمي، الشنان، الغزالة، سميراء.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، دعت أيضًا إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.

وبيّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

الكلمات الدلالية:
أمطار الارصاد الدفاع المدني منطقة نجران

مواد ذات صلة

المزيد
أميرة الصاعدي: عمل المرأة بالمحلات الصغيرة خطر عظيم.. والسلبيات تلاحق المرحلة الثالثة لـ”التأنيث” (فيديو)

أميرة الصاعدي: عمل المرأة بالمحلات الصغيرة خطر عظيم.. والسلبيات تلاحق المرحلة الثالثة لـ”التأنيث” (فيديو)

منذ 8 سنوات
«التعليم» تعدل مواعيد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية

«التعليم» تعدل مواعيد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية

منذ سنتين
بشرى سارة للأشقاء اليمنيين حاملي «جواز سفر وهوية زائر»

بشرى سارة للأشقاء اليمنيين حاملي «جواز سفر وهوية زائر»

منذ 6 سنوات
شرطة جازان تكشف ملابسات دهس شابين بـ «أبي عريش»

شرطة جازان تكشف ملابسات دهس شابين بـ «أبي عريش»

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *