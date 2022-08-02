الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لرفع مستوى الأداء المهني.. انطلاق البرامج الصيفية بتعليم الرياض
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محليات

لرفع مستوى الأداء المهني.. انطلاق البرامج الصيفية بتعليم الرياض

لرفع مستوى الأداء المهني.. انطلاق البرامج الصيفية بتعليم الرياض
١١:٢٢:٤٧ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت إدارة تعليم الرياض عن انطلاق البرامج التدريبية الصيفية؛ وذلك من أجل رفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.

ونشرت الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” برامج التدريب الصيفية للعام 2022م .

وقالت في إنفوجراف: تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث (بنين ـ بنات) عن بدء برامجها التدريبية وفق خطتها الصيفية التي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بغرض تطويرهم وتأهيلهم.

وأضافت: علما بأن تنفيذ الدورات سيكون عن بعد أو حضوريا في مقرات ومراكز التدريب بإدارة تعليم الرياض.

الكلمات الدلالية:
الأداء المهني البرامج الصيفية تعليم الرياض مراكز التدريب

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