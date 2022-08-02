توجيه من أمير نجران بعد وفاة 3 أطفال غرقًا في مستنقعات مائية

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وجَّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمتابعة تفاصيل وملابسات حادثتي الغرق اللتين وقعتا مساء اليوم في محافظتي ثار وحبونا.

وتوفى ثلاثة أطفال أثناء ممارستهم السباحةَ في أحد المستنقعات المائية بهجرة الرحبة بمحافظة ثار، فيما كانت الحادثة الأخرى غرق شاب في مستنقع مياه في وادي عرقان بمحافظة حبونا.

وأعربَ أميرِ منطقةِ نجران عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، سائلاً – الله تعالى – أنْ يَتَغَمَّدَ المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأنْ يلهمَ أهلَهم وذويهم الصبرَ والسلوان.

كما أكدَ ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة.