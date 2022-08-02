أول رد عسكري من الصين على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان

تواصل- وكالات:

أعلنت الصين عن تدريبات عسكرية ستجرى في ست مناطق في المياه التي تحيط بتايوان في رد فعل على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بكين عبر التلفزيون الصيني الرسمي أن التدريبات ستبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الأحد المقبل.

ونقلت قناة “سي سي تي في” الصينية عن متحدث باسم الوزارة أن “جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب عالية وسيطلق سلسلة من العمليات العسكرية المستهدفة”،.

وأضاف أن هدفها سيكون “الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي بكل عزم، وإحباط التدخل من جانب قوى خارجية ومحاولات انفصالية بصورة حازمة”.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية خريطة تظهر المناطق البحرية الست حول الجزيرة البالغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة التي ستشهد العمليات التي ستشمل من بين تدريباتها ” الرماية بالذخيرة الحية من مسافة بعيدة على مضيق تايوان”.

كانت وكالة بلومبرغ للآباء قد نقلت اليوم الثلاثاء عن مصادر صينية قولها إن المناورات ستجرى خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من شهر أغسطس الجاري.