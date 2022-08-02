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صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة
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صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة
١٠:٢٢:١٠ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة.

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

وأضاف بأن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.

الكلمات الدلالية:
الحواجز الوقائية الشيخ السديس خادم الحرمين موسم العمرة

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