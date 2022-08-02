وظائف شاغرة لدى شركة «معادن» في عدد من المدن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

