الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة «معادن» في عدد من المدن
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فرص

وظائف شاغرة لدى شركة «معادن» في عدد من المدن

وظائف شاغرة لدى شركة «معادن» في عدد من المدن
١٠:١٨:٥٨ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

1- المشغل الرئيسي ، خط الطلاء الأول
المؤهلات و الخبرات:
  • شهادة الثانوية العامة
  • الرياضيات والعلوم مرغوب فيها
  •  الإنتاج الرسمي / التأهيل العملي المفضل (مثل الدبلوم الوطني)
  • خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة
المسؤوليات الوظيفية:
  • التحكم في الآلات والعمليات وتقديم التوجيه للمشغلين الآخرين – استخدام إما آليات التحكم أو النشاط البدني المباشر لتشغيل وتعديل الآلات أو العمليات (لا تشمل أجهزة الكمبيوتر أو المركبات) ضمن معايير التصميم والتشغيل
  • تحليل المعلومات (بالتشاور مع فني / مهندس) وتقييم النتائج لاختيار أفضل الحلول وحل المشكلات
  • * الإشراف على العمليات ومراجعة المعلومات من المواد أو الأحداث أو البيئة ، لاكتشاف أو تقييم الأدلة على مشاكل التشغيل
  • تحديد المعلومات عن طريق تصنيف الاختلافات أو أوجه التشابه وتقديرها والتعرف عليها واكتشاف التغييرات في الظروف أو الأحداث
  • فحص والإشراف على فحص المعدات أو الهياكل أو المواد لتحديد سبب الأخطاء أو المشكلات أو العيوب الأخرى
  • الإشراف على العمليات الكيميائية أو أنظمة الآلات أو تشغيلها ، باستخدام لوحات اللوحات أو لوحات التحكم أو المعدات شبه الأوتوماتيكية
  • التحكم أو الصيانة المعدات المساعدة ، مثل المضخات أو المراوح أو الضواغط أو المكثفات أو سخانات المياه المغذية أو المرشحات أو أجهزة الكلورة ، لتزويد المياه أو الوقود أو مواد التشحيم أو الهواء أو الطاقة الإضافية
2- مشغل أول ، HSS
المؤهلات و الخبرات:
  • شهادة الثانوية العامة
  • الرياضيات والعلوم مرغوب فيه
  • يفضل الإنتاج الرسمي / مؤهل العملية (مثل الدبلومة الوطنية)
  • خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة
المسؤوليات الوظيفية:
  • تحقيق جميع أهداف التسليم باستمرار (مثل الأطنان والمنتجات والخدمات)
  • ضمان تلبية جميع الأعمال من خلال نتائج الجودة (المعايير المتفق عليها والجودة والكمية وتواريخ الاستحقاق)
  • الوعي بالتكلفة والتحكم فيها
  • استخدام الموارد والكفاءة من خلال التحسين الموارد المتاحة والتكلفة المحتواة
  • تحقيق جميع أهداف الصحة والسلامة والبيئة باستمرار
3- مهندس رئيسي ، مراقبة الجودة
المؤهلات و الخبرات:
  • بكالوريوس الهندسة (تخصص محدد) + 4 سنوات كمهندس SNR
  • ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان كمهندس Snr
  • خبرة 8سنوات خبرة كمهندس (رهنا بالتأهيل)
المسؤوليات الوظيفية:
  • تقديم الحلول التي تساهم في نتائج الأعمال وتحسين القدرة التنافسية باستمرار (المشورة الاستشارية ، خيارات الأعمال)
  • تقديم حلول / خدمة عالية الجودة بتكلفة فعالة في الوقت المحدد وضمن معايير المخاطر
  • تقديم المشورة التي يتم قبولها وتنفيذها بشكل عام بشأن البرامج والأنظمة ، خلق ميزة تنافسية للمؤسسة ، تؤدي إلى نتائج جيدة
  • التطوير المستمر للمعرفة الواسعة المتعلقة بمجال العمل والإتقان الشخصي في تطبيق المهارات الفنية
  • تقديم نتائج فعالة من حيث التكلفة
4- أخصائي رئيسي ، PHA I
المؤهلات و الخبرات:
  • دبلوم تقني + سنتان في تقني أول
  • . دبلوم تقني متقدم + سنة تقني أول
  • خبرة 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل)
المسؤوليات الوظيفية:
  • نتائج الجودة من خلال خدمة فعالة من حيث التكلفة والدعم في الوقت المحدد
  • الوعي بالتكلفة والتحكم فيها
  • الخبرة الفنية والمشورة
  • أنظمة ونماذج التقنية / التشغيل
  • أهداف الصحة والسلامة والبيئة
5- مشرف ، فوسفات ميكانيكي (DAP Traine-A)
المؤهلات و الخبرات:
  • شهادة الثانوية العامة
  • يفضل الرياضيات والعلوم
  • اختبار التجارة / مؤهل إنتاج رسمي أو دبلوم هندسة
  • بالإضافة إلى سنتين كمشرف
  • خبرة 7 سنوات خبرة في المجال ذي الصلة من الحرفيين / الإنتاج
المسؤوليات الوظيفية:
  • كفاءة عالية في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية
  • فهم متقدم لعمليات وإجراءات قسم معين
  • معرفة متقدمة بقواعد وأنظمة وقواعد وإجراءات السلامة المعمول بها
  • التحكم عمليات المعدات / أو الأنظمة
  • معرفة متقدمة بالمواد الخام وعمليات الإنتاج ومراقبة الجودة والتكلفة والتقنيات الأخرى لتعظيم التصنيع الفعال للسلع وتوزيعها
  • المعرفة السليمة بتقنيات التصميم والأدوات والمبادئ التي ينطوي عليها إنتاج الخطط الفنية الدقيقة والمخططات والرسومات و نماذج
  • التنقل المادي الكامل ، والقدرة على العمل في الأماكن الضيقة / أو في المرتفعات
  • خبرة واسعة في إيقاف التشغيل وإدارة المشاريع
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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