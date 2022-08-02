وظائف شاغرة لدى شركة «معادن» في عدد من المدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية:
1- المشغل الرئيسي ، خط الطلاء الأول
المؤهلات و الخبرات:
- شهادة الثانوية العامة
- الرياضيات والعلوم مرغوب فيها
- الإنتاج الرسمي / التأهيل العملي المفضل (مثل الدبلوم الوطني)
- خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة
المسؤوليات الوظيفية:
- التحكم في الآلات والعمليات وتقديم التوجيه للمشغلين الآخرين – استخدام إما آليات التحكم أو النشاط البدني المباشر لتشغيل وتعديل الآلات أو العمليات (لا تشمل أجهزة الكمبيوتر أو المركبات) ضمن معايير التصميم والتشغيل
- تحليل المعلومات (بالتشاور مع فني / مهندس) وتقييم النتائج لاختيار أفضل الحلول وحل المشكلات
- * الإشراف على العمليات ومراجعة المعلومات من المواد أو الأحداث أو البيئة ، لاكتشاف أو تقييم الأدلة على مشاكل التشغيل
- تحديد المعلومات عن طريق تصنيف الاختلافات أو أوجه التشابه وتقديرها والتعرف عليها واكتشاف التغييرات في الظروف أو الأحداث
- فحص والإشراف على فحص المعدات أو الهياكل أو المواد لتحديد سبب الأخطاء أو المشكلات أو العيوب الأخرى
- الإشراف على العمليات الكيميائية أو أنظمة الآلات أو تشغيلها ، باستخدام لوحات اللوحات أو لوحات التحكم أو المعدات شبه الأوتوماتيكية
- التحكم أو الصيانة المعدات المساعدة ، مثل المضخات أو المراوح أو الضواغط أو المكثفات أو سخانات المياه المغذية أو المرشحات أو أجهزة الكلورة ، لتزويد المياه أو الوقود أو مواد التشحيم أو الهواء أو الطاقة الإضافية
2- مشغل أول ، HSS
المؤهلات و الخبرات:
- شهادة الثانوية العامة
- الرياضيات والعلوم مرغوب فيه
- يفضل الإنتاج الرسمي / مؤهل العملية (مثل الدبلومة الوطنية)
- خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة
المسؤوليات الوظيفية:
- تحقيق جميع أهداف التسليم باستمرار (مثل الأطنان والمنتجات والخدمات)
- ضمان تلبية جميع الأعمال من خلال نتائج الجودة (المعايير المتفق عليها والجودة والكمية وتواريخ الاستحقاق)
- الوعي بالتكلفة والتحكم فيها
- استخدام الموارد والكفاءة من خلال التحسين الموارد المتاحة والتكلفة المحتواة
- تحقيق جميع أهداف الصحة والسلامة والبيئة باستمرار
3- مهندس رئيسي ، مراقبة الجودة
المؤهلات و الخبرات:
- بكالوريوس الهندسة (تخصص محدد) + 4 سنوات كمهندس SNR
- ماجستير في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان كمهندس Snr
- خبرة 8سنوات خبرة كمهندس (رهنا بالتأهيل)
المسؤوليات الوظيفية:
- تقديم الحلول التي تساهم في نتائج الأعمال وتحسين القدرة التنافسية باستمرار (المشورة الاستشارية ، خيارات الأعمال)
- تقديم حلول / خدمة عالية الجودة بتكلفة فعالة في الوقت المحدد وضمن معايير المخاطر
- تقديم المشورة التي يتم قبولها وتنفيذها بشكل عام بشأن البرامج والأنظمة ، خلق ميزة تنافسية للمؤسسة ، تؤدي إلى نتائج جيدة
- التطوير المستمر للمعرفة الواسعة المتعلقة بمجال العمل والإتقان الشخصي في تطبيق المهارات الفنية
- تقديم نتائج فعالة من حيث التكلفة
4- أخصائي رئيسي ، PHA I
المؤهلات و الخبرات:
- دبلوم تقني + سنتان في تقني أول
- . دبلوم تقني متقدم + سنة تقني أول
- خبرة 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة (تخضع للتأهيل)
المسؤوليات الوظيفية:
- نتائج الجودة من خلال خدمة فعالة من حيث التكلفة والدعم في الوقت المحدد
- الوعي بالتكلفة والتحكم فيها
- الخبرة الفنية والمشورة
- أنظمة ونماذج التقنية / التشغيل
- أهداف الصحة والسلامة والبيئة
5- مشرف ، فوسفات ميكانيكي (DAP Traine-A)
المؤهلات و الخبرات:
- شهادة الثانوية العامة
- يفضل الرياضيات والعلوم
- اختبار التجارة / مؤهل إنتاج رسمي أو دبلوم هندسة
- بالإضافة إلى سنتين كمشرف
- خبرة 7 سنوات خبرة في المجال ذي الصلة من الحرفيين / الإنتاج
المسؤوليات الوظيفية:
- كفاءة عالية في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية
- فهم متقدم لعمليات وإجراءات قسم معين
- معرفة متقدمة بقواعد وأنظمة وقواعد وإجراءات السلامة المعمول بها
- التحكم عمليات المعدات / أو الأنظمة
- معرفة متقدمة بالمواد الخام وعمليات الإنتاج ومراقبة الجودة والتكلفة والتقنيات الأخرى لتعظيم التصنيع الفعال للسلع وتوزيعها
- المعرفة السليمة بتقنيات التصميم والأدوات والمبادئ التي ينطوي عليها إنتاج الخطط الفنية الدقيقة والمخططات والرسومات و نماذج
- التنقل المادي الكامل ، والقدرة على العمل في الأماكن الضيقة / أو في المرتفعات
- خبرة واسعة في إيقاف التشغيل وإدارة المشاريع
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)