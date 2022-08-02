أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الثلاثاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

نجل حميدان التركي يكشف ما حدث في جلسة الإفراج المشروط لوالده

كشف تركي حميدان، نجل المواطن المحبوس في أمريكا حميدان التركي، تفاصيل ما حدث في جلسة والده مساء اليوم الثلاثاء، لطلب الإفراج المشروط.. اعرف ما حدث بالضغط هنا:

شاهد لحظة انتشال طفلة عمانية من أحد الأودية بعدما غرقت في السيول

أعلنت شرطة عمان السلطانية، عثور أحد المواطنين على طفلة متوفية داخل إحدى البرك المائية في الوادي.. اقرأ المزيد هنا :

الحرب العالمية الثالثة تتصدر التريند.. هل تتسبب زيارة بيلوسي لتايوان في انهيار العالم؟

تشهد الساحة العالمية أحداثًا متسارعة تتجه جميعها نحو الحرب العالمية الثالثة، الجميع يستعرض عضلاته والجميع يريد أن يبرز قوته دون النظر إلى عواقب لن يُحمد عقباه على العالم أجمع.. التفاصيل هنا :

في 5 خطوات.. أسهل طريقة لإجراء محادثات الواتساب دون حفظ الرقم

شرح الخبير التقني عبدالله السبيعي بالتفصيل، أسرع وأسهل طريقة للبدء بمحادثة في الواتساب بدون حفظ الرقم.

وقال السبيعي، في مقطع فيديو.. المزيد هنا:

تحذير عاجل من الدفاع المدني.. توقعات الطقس من الغد حتى يوم الأحد؟

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى يوم.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا :

«تقويم التعليم» تحدد موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات.. التفاصيل هنا :

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال صدور نتائج الأهلية «غير مؤهل»

حدد برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال ظهور نتائج الأهلية غير مؤهل بالنسبة للمستفيد.. التفاصيل هنا:

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما – رعاه الله -، من فخامة رئيس الجمهورية.. المزيد هنا:

ارتفاع محدود في أسعار النفط.. وترقب اجتماع “أوبك” غدًا

بعد سقوط مفاجئ أمس لأسعار النفط بأكثر من 6% قبل أن تقلص جانبًا من تلك الخسائر، عادت أسعار النفط اليوم لتسجل ارتفاعات محدودة، بينما لا تزال دون مستويات الـ 100 دولار للبرميل.. المزيد هنا:

عبر جدارة.. تعرف على أهم الشروط لشغل وظائف التعليم

تستمر وزارة التعليم في استقبال طلبات التوظيف على وظيفة “معلم ممارس”، منذ أول أمس الأحد، والتي تنتهي الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس 2022م 9/1/1444هــ الساعة 12 صباحًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة، يوم.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل: