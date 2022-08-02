الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الحج» تتيح خدمة معرفة حالة الازدحام عبر تطبيق اعتمرنا
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محليات

«الحج» تتيح خدمة معرفة حالة الازدحام عبر تطبيق اعتمرنا

«الحج» تتيح خدمة معرفة حالة الازدحام عبر تطبيق اعتمرنا
١٠:١١:٣٧ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خدمة معرفة حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “يُتيح تطبيق اعتمرنا حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة، لتسهيل اختيار الوقت المناسب لك”.

وأضافت الوزارة “ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين، تعرفوا على فترات الازدحام بالمسجد الحرام والروضة الشريفة، وتجبنوها من خلال تطبيق اعتمرنا لتأدية نسك العمرة والزيارة بيسر وطمأنينة”.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الحج والعمرة، بالتفصيل، خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن إصدار التصاريح من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في اعتمرنا

– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار إصدار التصريح

– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.

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