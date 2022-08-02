الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الحكومة اليمنية ترحب بإعلان تمديد الهدنة لشهرين إضافيين
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دولي

الحكومة اليمنية ترحب بإعلان تمديد الهدنة لشهرين إضافيين

الحكومة اليمنية ترحب بإعلان تمديد الهدنة لشهرين إضافيين
١٠:٠٨:٤١ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعربت حكومة الجمهورية اليمنية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022.

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها.

وطالبت الحكومة بإيقاف كل الخروقات من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة بسيطرة الحوثيين.

كما أكدت في هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الحكومة اليمنية تمديد الهدنة ميليشا الحوثي

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