«الدفاع المدني» ينتشل 3 جثث من داخل مستنقع مائي بنجران

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في نجران، مساء اليوم الثلاثاء، حادثة غرق ثلاثة أشخاص داخل مستنقع مائي في محافظة ثار بمنطقة نجران

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني ثار في نجران بلاغًا عن غرق (3) أشخاص في مستنقع مائي”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.