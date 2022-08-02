الكويت.. انطلاق المشاركين بدورة «حفاظ الذكر 20» المقامة في المدينة النبوية (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

انطلق الشباب الكويتي المشارك بدورة (حفاظ الذكر 20) المقامة في المدينة النبوية لمدة شهر، كمبادرة من جمعية آيات الخيرية لحفظ أوقات الشباب.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل، يظهر الشباب ـ حفظهم الله ـ وقد ركبوا في الطائرة التي ستقلهم إلى المدينة المنورة بمشيئة الله.

وأكدت جمعية آيات الخيرية أنها ستتكفل الجمعية بنصف ميزانية الدورة؛ معلنة أن إدارة تعليم القرآن الكريم بجمعية آيات الخيرية بدءت التسجيل في دورة حفاظ الذكر العشرين بالمدينة النبوية.

وهي عبارة عن دورة مكثفة في المسجد النبوي بالمدينة النبوية لمدة شهر هدفها الاتقان للمحفوظ السابق الذي لا يقل عن خمسة أجزاء وإضافة حفظ جديد

وتقام الدورة في المسجد النبوي – المشايخ من محفظي المسجد النبوي حسب الشروط التالية:

– حفظ خمسة أجزاء

– اجتياز المقابلة الشخصية

– أنشطة مصاحبة

– توفير السكن والتغذية والمواصلات

– وجود حلقات للبنات (عن بعد) – تختتم الدورة برحلة عمرة

– في الدورة عدة مستويات، وتقام في الفترة من 1/8/2022 إلى 1/9/2022 م