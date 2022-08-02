4 نصائح لإكساب الطفل المرونة النفسية والقدرة على التكيف

تواصل – فريق التحرير:

وجهت د. ساره البابطين الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم نفس نصائح مهمة للوالدين لإكساب الطفل المرونة اللازمة.

وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر، إنه يمكن مساعدة الطفل على اكتساب المرونة النفسية والقدرة على التكيف من خلال التالي:

– المساندة و الدعم والتواصل الجيد

– تعزيز المعتقدات الأساسية مثل القرارات لها عواقب ونتائج، والفشل جزء من الحياة، وأن لكل شخص نقاط قوة.

– تشجيعه على التعامل مع أي حالات إحباط

– تأكد من إدراكه لأهمية التعلم والتجربة