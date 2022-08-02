4 نصائح لإكساب الطفل المرونة النفسية والقدرة على التكيف
تواصل – فريق التحرير:
وجهت د. ساره البابطين الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم نفس نصائح مهمة للوالدين لإكساب الطفل المرونة اللازمة.
وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر، إنه يمكن مساعدة الطفل على اكتساب المرونة النفسية والقدرة على التكيف من خلال التالي:
– المساندة و الدعم والتواصل الجيد
– تعزيز المعتقدات الأساسية مثل القرارات لها عواقب ونتائج، والفشل جزء من الحياة، وأن لكل شخص نقاط قوة.
– تشجيعه على التعامل مع أي حالات إحباط
– تأكد من إدراكه لأهمية التعلم والتجربة
كيف أساعد طفلي على إكتساب المرونه النفسيه و القدرة على التكيف ؟
🔹المسانده و الدعم و التواصل الجيد
🔹تعزيز المعتقدات الأساسيه / القرارات لها عواقب و نتائج ، الفشل جزء من الحياة ، لكل شخص نقاط قوه .
🔹تشجيعه على التعامل مع الاحباط
🔹تأكد من ادراكه لأهمية التعلم و التجربه
— ساره البابطين (@Albabtain_sarah) July 31, 2022