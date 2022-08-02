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«ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى».. من «المثلية الجنسية» إلى التوبة والالتزام الديني (فيديو)
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«ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى».. من «المثلية الجنسية» إلى التوبة والالتزام الديني (فيديو)

«ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى».. من «المثلية الجنسية» إلى التوبة والالتزام الديني (فيديو)
٠٩:١١:١٧ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سبحان من يغير حال إلى حال بكن فيكون، فمن أقصى اليسار من عالم المثلية الجنسية والتشبه بالنساء، ألبس الله هذا الشاب ثوب التوبة والهداية ليعود إلى الدين، بعد فترة “مجون” إلى كنف الدين والإلتزام.

القصة عبَر عنها فيديو قصير انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الشباب الذين تحولوا من الطريق “الحرام” إلى الإلتزام الديني والتوبة.

ويظهر الفيديو أحد الشباب قبل توبته وهو في عالم “الشذوذ” قبل أن يتوب الله عليه وينشر صور من أدائه الصلاة وقراءة القرآن ويحمد الله بما أصبح عليه.

وتفاعل العديد من المغردين مع الفيديو الذي حاز على مئات الآلاف من المشاهدات في وقت قصير، داعين للشاب بالثبات ومجاهدة النفس وأن يتقبل الله منه توبته.

الكلمات الدلالية:
التوبة المثلية الجنسية الهداية شاب اجنبي

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