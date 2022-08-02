الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: التجمع الصحي سيضمن التكاملية والمواءمة بين المنشآت
«ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى».. من «المثلية الجنسية» إلى التوبة والالتزام الديني (فيديو)
خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة للروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا
الأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفق الشروط السابقة
جرفتها السيول.. العثور على طفلة عُمانية غارقة في مجرى أحد الأودية
توقيف طبيب بالأدرن.. استأصل كُلية سليمة لمريضة وترك التالفة

صحة

«الصحة»: التجمع الصحي سيضمن التكاملية والمواءمة بين المنشآت

«الصحة»: التجمع الصحي سيضمن التكاملية والمواءمة بين المنشآت
٠٩:١٨:٣١ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن التجمع الصحي سيضمن التكاملية والمواءمة بين المنشآت، وذلك في إطار سعيها لتسهيل تجربة المستفيد.

ونشرت وزارة الصحة انفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوضحت فيه أن التجمع الصحي، منظومة مؤسسية متكاملة ومترابطة مسؤولة عن تقديم مستويات خدمات الرعاية الصحية لمجموعة سكانية في منطقة محددة، سواء عيادات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية وغيرها؛ تهدف إلى:

ـ تعزيز صحة الأفراد والمجتمع.
ـ تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
ـ رفع جودة الخدمات الصحية.

الكلمات الدلالية:
التجمع الصحي جودة الخدمات صحة الأفراد وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
علاج ثوري لـ«الحروق» باستخدام جلد السمك

علاج ثوري لـ«الحروق» باستخدام جلد السمك

منذ 5 سنوات
«نفَس عميق».. يزيل عنك الإجهاد والتوتر أثناء العمل

«نفَس عميق».. يزيل عنك الإجهاد والتوتر أثناء العمل

منذ 6 سنوات
مقارنة بين القيم الغذائية للخس والسبانخ

مقارنة بين القيم الغذائية للخس والسبانخ

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. كيف تبدو الرئة بعد تدخين 60 سيجارة فقط؟

بالفيديو.. كيف تبدو الرئة بعد تدخين 60 سيجارة فقط؟

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *