«الصحة»: التجمع الصحي سيضمن التكاملية والمواءمة بين المنشآت

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن التجمع الصحي سيضمن التكاملية والمواءمة بين المنشآت، وذلك في إطار سعيها لتسهيل تجربة المستفيد.

ونشرت وزارة الصحة انفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أوضحت فيه أن التجمع الصحي، منظومة مؤسسية متكاملة ومترابطة مسؤولة عن تقديم مستويات خدمات الرعاية الصحية لمجموعة سكانية في منطقة محددة، سواء عيادات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية وغيرها؛ تهدف إلى:

ـ تعزيز صحة الأفراد والمجتمع.

ـ تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.

ـ رفع جودة الخدمات الصحية.