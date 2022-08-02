خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة للروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الحج والعمرة، بالتفصيل، خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، للقادمين من مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن إصدار التصاريح من خلال الخطوات التالية:

– التسجيل في اعتمرنا

– تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار إصدار التصريح

– اختيار أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة “للتوجه للحرمين الشريفين لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.