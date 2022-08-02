جرفتها السيول.. العثور على طفلة عُمانية غارقة في مجرى أحد الأودية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شرطة عمان السلطانية، عثور أحد المواطنين على طفلة متوفية داخل إحدى البرك المائية في الوادي.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أن الطفلة 4 سنوات كانت قد فقدت عندما كانت برفقة ذويها في مجرى وادي بُهلاء.

وأضافت :” تم العثور عليها لاحقًا من قِبل أحد المواطنين وهي مفارقة للحياة بإحدى البِرك المائية في مجرى الوادي”.

وأهابت شرطة عمان، بكافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم في بطون الأودية.

وتشهد سلطنة عمان أمطارا غزيرة وجريانا للسيول، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور على العديد من الطرق، والتي شهدت انهيارات جبلية، وحدوث انهيارات أرضية لطرق أخرى.

وحسب فيديو نشره حساب شرطة عمان السلطانية، أفادت بأنه تم :” قطع الحركة المرورية على الطريق الرابط بين ولايتي نخل والعوابي جرّاء انهيار جزء من حارات الطريق المحاذية لمجرى الوادي بمنطقة فلج بني خزير”، مشددة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة.

وتابعت الشرطة في تغريدة أخرى :” غلق الحركة المرورية أمام المركبات الخفيفة على طريق حي التراث- الرحبة بولاية نزوى جرّاء انهيار الحجارة، يُرجى توخي الحيطة والحذر”.

كما أفادت شرطة عمان، أن قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقف مواطنًا لمجازفته بعبور أحد الأودية في ولاية الحمراء، وتم إنقاذه من قِبل فريق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بعد توقف مركبته في وسط الوادي، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.