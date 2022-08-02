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توقيف طبيب بالأدرن.. استأصل كُلية سليمة لمريضة وترك التالفة
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تواصل لايت

توقيف طبيب بالأدرن.. استأصل كُلية سليمة لمريضة وترك التالفة

توقيف طبيب بالأدرن.. استأصل كُلية سليمة لمريضة وترك التالفة
٠٨:٠٨:٢٨ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوقف مدعي عام مدينة الزرقاء بالأردن الطبيب الذي استأصل كُلية سليمة بدلاً من تالفة، في مستشفى الزرقاء الحكومي، لمريضة خضعت لعملية جراحية.

وأسند المدعي العام القاضي أيمن المصالحة، للطبيب المتهم الرئيس في القضية، جناية قطع وإستئصال عضو، وقرر توقيفه ١٥ يوماً على ذمة التحقيق، في حين قرر ترك طبيبين وشأنهم (أحرار) دون توقيف.

ووفق مصدر طبي، فإن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية، للمجني عليها، إكتشفوا خطأهم الطبي، بعد مرور ساعة من إنتهاء العملية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الحالة العامة للمجني عليها، حرجة، كونها على قيد الحياة في كلية واحدة، وهي التالفة، التي كان من المقرر استئصالها.

مستشفى الزرقاء الحكومي – الأردن
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استأصل السليمة توقيف طبيب عملية جراحية مستشفى الرزقاء

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