وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية – SAL (أحد أذرع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه: