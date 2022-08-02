الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم
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فرص

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٨:٠٦:٥٣ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية – SAL (أحد أذرع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية)، عن توفّر وظائف شاغرة  لحملة البكالوريوس، وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:

المسمى الوظيفي:
  • مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال أو أي مجال ذي صلة.
  • خبرة لا تقل عن 7 سنوات

المسؤوليات الوظيفية:

  • يبني القدرات الخاصة ويطور قدرات التقارير المباشرة من خلال العمل ضمن إطار التطوير الحالي.
  • يوفر تدريبًا أو تدريبًا متخصصًا في مجال الخبرة للآخرين في جميع أنحاء المنظمة.
  • تطوير الاتصال الخارجي.
  • الخطط بما في ذلك الإستراتيجية والأهداف والميزانية والتكتيكات.
  • تطوير استراتيجية العلاقات الإعلامية ، والبحث عن مواضع رفيعة المستوى في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية.
  • تنسيق جميع أنشطة العلاقات العامة.
  • إدارة الاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلة.
  • إنشاء محتوى للبيانات الصحفية والمقالات الثانوية والعروض التقديمية الرئيسية.
  • مراقبة وتحليل وإبلاغ نتائج العلاقات العامة على أساس ربع سنوي.
  • توجيه فريق وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك الجماهير عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة
  • يكتب ويحرر المواد لمجموعة متنوعة من السكان المستهدفين ، ويخصص النغمة والمحتوى لتتناسب مع احتياجات وتوقعات كل جمهور.
  • يدير الأنشطة المتعلقة بالوسائط مثل البيانات الصحفية والمقابلات ووسائل التواصل الاجتماعي (استفسارات وسائل الإعلام والافتتاحيات والترجمات والمراجعات والموافقات ، وتتطلب موافقات من الرئيس).
  • يوفر الإشراف الأساسي على فريق يقوم بعمل معاملات أو يشرف على مجموعة صغيرة تؤدي مهام مهنية مبتدئة.
  • يوفر مدخلات في تطوير الإجراءات لمنطقة داخل المنظمة ، ثم يراقب تنفيذ تلك الإجراءات.

طريقة التقديم:

وأضافت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف و التقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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