وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للخدمات اللوجستية.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية – SAL (أحد أذرع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقا للتفاصيل و الشروط أدناه:
- مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات
المسؤوليات الوظيفية:
- يبني القدرات الخاصة ويطور قدرات التقارير المباشرة من خلال العمل ضمن إطار التطوير الحالي.
- يوفر تدريبًا أو تدريبًا متخصصًا في مجال الخبرة للآخرين في جميع أنحاء المنظمة.
- تطوير الاتصال الخارجي.
- الخطط بما في ذلك الإستراتيجية والأهداف والميزانية والتكتيكات.
- تطوير استراتيجية العلاقات الإعلامية ، والبحث عن مواضع رفيعة المستوى في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية.
- تنسيق جميع أنشطة العلاقات العامة.
- إدارة الاستفسارات الإعلامية وطلبات المقابلة.
- إنشاء محتوى للبيانات الصحفية والمقالات الثانوية والعروض التقديمية الرئيسية.
- مراقبة وتحليل وإبلاغ نتائج العلاقات العامة على أساس ربع سنوي.
- توجيه فريق وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك الجماهير عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة
- يكتب ويحرر المواد لمجموعة متنوعة من السكان المستهدفين ، ويخصص النغمة والمحتوى لتتناسب مع احتياجات وتوقعات كل جمهور.
- يدير الأنشطة المتعلقة بالوسائط مثل البيانات الصحفية والمقابلات ووسائل التواصل الاجتماعي (استفسارات وسائل الإعلام والافتتاحيات والترجمات والمراجعات والموافقات ، وتتطلب موافقات من الرئيس).
- يوفر الإشراف الأساسي على فريق يقوم بعمل معاملات أو يشرف على مجموعة صغيرة تؤدي مهام مهنية مبتدئة.
- يوفر مدخلات في تطوير الإجراءات لمنطقة داخل المنظمة ، ثم يراقب تنفيذ تلك الإجراءات.
طريقة التقديم:
وأضافت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف و التقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).