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للطلبة والباحثين والمعلمين.. أسهل طريقة لحل مشكلة بطء الحاسوب
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تقنية

للطلبة والباحثين والمعلمين.. أسهل طريقة لحل مشكلة بطء الحاسوب

للطلبة والباحثين والمعلمين.. أسهل طريقة لحل مشكلة بطء الحاسوب
٠٨:٠٣:١٣ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عمر الرهبيني نصيحة مهمة للطلاب والدارسين والباحثين والمعلمين، لحل مشاكل بطء أجهزة الحاسوب أثناء العمل أو الدارسة.

وقال الرهبيني، عبر حسابه في “تويتر”: لو كان  جهازك الكمبيوتر بطيئا أو يعلق للحين، يمكن حل هذه المشكلة بطريقة سهلة.

وأضاف “تفضل عزيزي عن تجربة، هذا برنامج مجاني ينظف لك الجهاز من الملفات الثقيلة أو المهملة أو اللي تسبب تعليق للجهاز، بثواني  تحددها وتشيلها ويصير جهازك سريع.

وأوضح أن هذا البرنامج مفيد ويصلح للعمل على الأجهزة التي تعمل بنظام الويندوز أو الماك.

وتابع الخبير التقني عمر الرهبيني أنه يمكن تحميل البرنامج من خلال الموقع التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الباحثين الحاسوب الطلبة المعلمين مشكلة بطء الحاسوب

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