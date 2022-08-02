شاهد.. السيول تجرف أجزاءًا من طريق الدرب الفطيحة بجازان

تواصل- فريق التحرير:

نشر الدكتور عبدالله المسند الخبير في شؤون الطقس والطقس والمناخ، فيديو يوثق تسبب السيول في جرف جزء من طريق الدرب الفطيحة بمنطقة جازان، مساء اليوم الثلاثاء.

و أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الجارية وهي تتدفق بقوة شمال الفطيحة شرق جازان.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كيف خرجت سيول وادي بيض الدرب عن مسارها وتجاوزت الطرق الرئيسة بالمنطقة.

كما جرت السيول القوية في أودية جنوب مربة بتهامة عسير، وسط تساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على جنوب المملكة.

كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صاعقة تضرب شابًا في سد وادي جازان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر أحد الشباب أثناء قيامه بتصوير الأمطار والسيول عند سد وادي جازان، إذ تفاجأ بصاعقة خاطفة تضربه في أقل من الثانية.

وكتب أحد المغردين على حسابه في “تويتر”، أنه من مسببات نزول الصواعق التصوير أثناء البرق والرد على المكالمات، محذرًا من استخدام الجوال وقت نزول المطر” على حد تعبيره.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات وجرت على أثرها السيول، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المختصة حول عدم المجازفة في السيول والمستنقعات.