6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية
تواصل – فريق التحرير:
وجهت وزارة التجارة، نصائح مهمة للوقاية من الوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: 6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية كالتالي:
– التحقق من موثوقية المتحجر
– الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر
– عدم التعامل مع أي رابط للدفع مرسل عبر الواتس
– الحذر من القيام بأي عمليات تحويلات بنكية مجهولة
– عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية
– التثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية
6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية.. pic.twitter.com/vP7Ldqs4bY
— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 2, 2022