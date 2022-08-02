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وجهت وزارة التجارة، نصائح مهمة للوقاية من الوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: 6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية كالتالي:

– التحقق من موثوقية المتحجر

– الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر

– عدم التعامل مع أي رابط للدفع مرسل عبر الواتس

– الحذر من القيام بأي عمليات تحويلات بنكية مجهولة

– عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية

– التثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية