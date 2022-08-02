الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية
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6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية
٠٧:٢٤:٢٣ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التجارة، نصائح مهمة للوقاية من الوقوع ضحية عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: 6 خطوات تجنبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية كالتالي:

– التحقق من موثوقية المتحجر

– الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر

– عدم التعامل مع أي رابط للدفع مرسل عبر الواتس

– الحذر من القيام بأي عمليات تحويلات بنكية مجهولة

– عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية

– التثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية

الكلمات الدلالية:
التجارة التجارة الإلكترونية النصب والاحتيال وزارة التجارة

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