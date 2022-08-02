الخرطوم ترفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية لدخول السودان

تواصل- واس:

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية رفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية لدخول السودان وفقاً لخطاب وكيل وزارة الصحة السودانية القاضي برفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان.

وأبقت وزارة الصحة السودانية على المراقبة الصحية بنقاط الدخول التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية لمعاينة وإجراء اللازم للحالات المشتبهة.

كما أوصت بمراقبة الوضع الوبائي العالمي ومتابعة ظهور المتحورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب المقتضيات.