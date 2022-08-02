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دولي

الخارجية الصينية: زيارة بيلوسي لتايوان تهديد للسلام العالمي

الخارجية الصينية: زيارة بيلوسي لتايوان تهديد للسلام العالمي
٠٦:٥٤:٣٤ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الخارجية الصينية، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان تهديد للسلام العالمي.

في سياق متصل، نفت السلطات التايوانية عبور مقاتلات صينية أجوائها، ردا على تصريحات وسائل إعلام صينية.

من جهتها أعلنت نانسي بيلوسي فور وصولها تايوان، أن زيارتها لتايوان لا تتعارض مع سياسة واشنطن تجاه بكين.

وأضافت نانسي بيلوسي أن أمريكا تتضامن مع الشعب التايواني أكثر من أي وقت مضى.

بدورها أكدت الصين استعدادها لتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية حول تايوان، ردا على زيارة نانسي بيلوسي لتايوان.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد وصلت اليوم الثلاثاء إلى جزيرة تايوان، رغم التحذيرات الصينية من هذه الزيارة.

وأوضحت وسائل إعلام تايوانية أنه “تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه”.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين تايوان نانسي بيلوسي

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