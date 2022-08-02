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منصات رقمية لتسهيل إجراءات الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
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منصات رقمية لتسهيل إجراءات الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منصات رقمية لتسهيل إجراءات الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
٠٦:٥١:٢٠ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

فعلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، منصة “مستفيد”، عبر بوابة القبول، وذلك لدعم المتقدمين للقبول من خلال لجان رجالية ونسائية.
وتعمل اللجان على تقديم الدعم أسوة بما يتلقاه المستفيد من أشكال الدعم الأخرى في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول، وذلك بمقر عمادة القبول والتسجيل في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية في الراكة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله آل مريح أن أعمال القبول في الجامعة تسير وفق خطط مرسومة، تعمل على توفير الدعم للمتقدمين عبر القنوات الرسمية على مدار الساعة للرد على استفسارات المتقدمين، وذلك سعياً لتحسين تجربة المتقدم للقبول من حيث سهولة الوصول وسرعة الاستجابة وكفاءة عملية التقديم واختصار الكثير من الوقت وتحقيقاً للعدالة بين الجميع ومراعاة لظروف المتقدمين، مشيراً إلى أهمية متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجامعة وعمادة القبول والتسجيل للحصول على المعلومة من مصدرها الموثوق والاطلاع على النشرات والرسائل التي ترسل عبر هذه المنصات من الحساب الموحد IAU_AR@ أو من خلال موقع الجامعة الرسمي.

الكلمات الدلالية:
إجراءات الالتحاق القبول والتسجيل جامعة الإمام منصات رقمية

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