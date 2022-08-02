لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوظائف الشاغرة:
ـ سكرتارية
ـ تقنية معلومات
ـ ممثل مبيعات
ـ مدير تسويق
ـ مدير سلاسل الامداد
ـ مدير تطوير الأعمال
ـ فني ميكانيكا
ـ إداري موارد بشرية
ـ التسويق العقاري
وغيرها
طريقة التقديم:
ـ للاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات: اضغط هنا