الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض»
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فرص

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض»

لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض»
٠٧:٣٥:١٢ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

ـ سكرتارية
ـ تقنية معلومات
ـ ممثل مبيعات
ـ مدير تسويق
ـ مدير سلاسل الامداد
ـ مدير تطوير الأعمال
ـ فني ميكانيكا
ـ إداري موارد بشرية
ـ التسويق العقاري
وغيرها

طريقة التقديم:

ـ للاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات: اضغط هنا

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غرفة الرياض فرص مدير تطوير وظائف شاغرة

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