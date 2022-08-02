لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بـ «الغرفة التجارية الصناعية بالرياض»

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

ـ سكرتارية

ـ تقنية معلومات

ـ ممثل مبيعات

ـ مدير تسويق

ـ مدير سلاسل الامداد

ـ مدير تطوير الأعمال

ـ فني ميكانيكا

ـ إداري موارد بشرية

ـ التسويق العقاري

وغيرها

طريقة التقديم:

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