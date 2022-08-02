الحرب العالمية الثالثة تتصدر التريند.. هل تتسبب زيارة بيلوسي لتايوان في انهيار العالم؟

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تشهد الساحة العالمية أحداثًا متسارعة تتجه جميعها نحو الحرب العالمية الثالثة، الجميع يستعرض عضلاته والجميع يريد أن يبرز قوته دون النظر إلى عواقب لن يُحمد عقباه على العالم أجمع.

وعلى الرغم من عدم هدوء الحرب الروسية- الأوكرانية، فقد جاء إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان بمثابة إشعال النار في الهشيم، متحدية التحذيرات الصينية وعواقب هذه الزيارة التي تعتبرها “بكين” خطًا أحمر.

وتصدر هاشاتق #الحرب_العالمية_الثالثة و هاشتاق #نانسي_بيلوسي التريند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” في المملكة والعديد من الدول العربية، بعد تصميم “بيلوسي” على تحدي الصين وإجراء زيارتها لتايوان، فهل تندلع الحرب العالمية الثالثة بسبب امرأة؟، هذا ما أطلقه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

نانسي بيلوسي تصل تايوان

وحطت مساء اليوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه، في زيارة لم يتم الإعلان عن موعد انتهائها، وسط استنفار عسكري صيني.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عامًا)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أميركية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

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الصين: «أمريكا ستندم على هذه البلطجة»

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ “البلطجة” .

وأدانت الخارجية الصينية ما أسمته “الخيانة الأمريكية المتعمدة” لمبدأ “الصين واحدة”، مشيرة إلى أن الأمريكيين يلعبون بالنار في قضية تايوان.

واعتبرت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، مؤكدة أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان.

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استفزاز عسكري هائل

كما اعتبرت الصين أن زيارة “بيلوسي” استفزازًا عسكريًا هائلًا، مشيرة إلى أنها ستقوض بشكل خطير سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضافت في بيان رسمي، أن هذه الزيارة ستشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تم تداول فيديوهات لتحركات عسكرية صينية على الحدود مع تايوان، ونقل صاروخ عابر للقارات إلى مكان مجهول في الصين.

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من ماليزيا إلى إشعال الحرب

وكان مغردون وإعلاميون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مغادرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ماليزيا متجهة إلى جهة غير معلومة، في الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام عن زيارتها لتايوان.

وأكدت وسائل إعلام تايوانية أنه “تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مطار تايبه”.

من جهتها أعلنت هيئة البث اليابانية أن “8 مقاتلات أمريكية انطلقت من جزيرة أوكيناوا شرق تايوان”.

الصين تغلق المجال الجوي

سارعت الصين إلى إعلان “إغلاق المجال الجوي للطائرات المدنية في مضيق تايوان” مهددةً بأن “الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها”.