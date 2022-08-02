الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

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اقتصادية

هبوط وانخفاض الأسهم الأمريكية بسبب التوتر مع الصين

هبوط وانخفاض الأسهم الأمريكية بسبب التوتر مع الصين
٠٦:٤٧:٠١ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات جلسة اليوم، تراجعا وانخفاضا، وذلك بسبب مخاوف من أن تؤدي زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي 107.11 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 32691.29 نقطة عند الافتتاح.

كما تراجع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بواقع 14.42 نقطة أو 0.35 بالمئة، إلى 4104.21 نقطة.

كما انخفض المؤشر “ناسداك” المجمع 81.31 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 12287.67 نقطة.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أمريكا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد.

الكلمات الدلالية:
الأسهم الأمريكية الصين حكم ذاتي نانسي بيلوسي

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