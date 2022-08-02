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«تقويم التعليم» تحدد موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
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محليات

«تقويم التعليم» تحدد موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

«تقويم التعليم» تحدد موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
٠٦:٢٩:٥٥ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”  أن التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي يبدأ للطلاب 8 أغسطس 2022 ، وللطالبات 10 أغسطس 2022.

وأضافت أن التسجيل المبكر في اختبار القدرات العامة الورقي ينتهي في 29 أكتوبر 2022م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن فترة الاختبار من 16 ديسمبر 2022 حتى 24 ديسمبر 2022م.

الكلمات الدلالية:
اختبار القدرات العامة الورقي اختبارات القدرات العامة تقويم التعليم والتدريب

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