الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بعد قليل.. الحكم في الإفراج المشروط عن حميدان التركي
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بعد قليل.. الحكم في الإفراج المشروط عن حميدان التركي

بعد قليل.. الحكم في الإفراج المشروط عن حميدان التركي
٠٥:٥٥:١٧ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد تركي الحميدان، نجل المواطن المحبوس في أمريكا حميدان التركي، أن جلسة الإفراج المشروط عن والده ستنعقد مساء اليوم.

وكتب عبر حسابه على “تويتر” :” اليوم موعد جلسة الافراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي ومن المفترض أن تبدأ الساعة ٨ صباحا بتوقيت كولورادو، الساعة ٥ عصرا بتوقيت السعودية..  دعواتكم”.

وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة، كالتالي :

١- قبول طلب الإفراج المشروط

٢- رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة

3- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيا وإكمال مدة المحكومية القصوى (مدى الحياة).

وأمس، نشرت ابنة حميدان التركي ، تسجيلًا صوتيًا لوالدها، أثناء زيارة زوج ابنته له في السجن.

ووجه “حميدان” الشكر لجميع الأهل والأصدقاء وكل من يدعو له ويسأل عنه، مشيرًا إلى أنه فرح بزيارة زوج ابنته له بجهود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

 

وأوضح في التسجيل الصوتي المؤثر، والذي غلبه البكاء أثناء تسجيله، أنه سجد لله شكرًا عندما تمكن زوج ابنته من زيارته، داعيًا الله أن يجمع شمله بأسرته وأهله.

 

وتابع :” جزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عني خير الجزاء بتيسير هذه الزيارة “، مختتمًا بالدعاء :” فياربي ردني إلى ديارك المباركة ردا جميلا وأنت حسبنا ونعم الوكيل “.

 

وكان نجل “حميدان” قد أعلن من قبل، أنه تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط  عن والده  بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢ .

 

وبحسب ما كتب نجله على حسابه في تويتر  أن الجلسة المقبلة تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة لوالدي والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولم الشمل.. دعواتكم أن يكتب الله له الفرج فيها”.

 

يذكر أن المواطن  المتهم حميدان علي التركي، كان قد  أدين في محكمة كولورادو بتهمة الاعتداء على مدبرة منزله الإندونيسية. في 31 أغسطس 2006.

 

وقد حكم على الحميدان بالسجن 28 عاما، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه جبراً دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها.

الكلمات الدلالية:
السعودية امريكا حميدان التركي سجن امريكي

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