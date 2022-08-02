شاهد.. البرلمان التايواني يستعد لاستقبال نانسي بيلوسي

تواصل- فريق التحرير:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد استعداد البرلمان في تايوان لاستقبال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وحسب الفيديو فقد تم مد السجادة الحمراء في أروقة البرلمان التايواني في سياق زيارة قادمة لرئيس مجلس النواب الأمريكي.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، أن الطائرة المحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دخلت المجال الجوي لتايوان.

من جانبها واصلت “بكين” تهديدها، وقالت إن زيارة بيلوسي ستقوض بشكل خطير سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضافت في بيان رسمي، أن هذه الزيارة ستشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.

وكان مغردون وإعلاميون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مغادرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ماليزيا متجهة إلى جهة غير معلومة، في الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام عن زيارتها لتايوان.

كما نشرت وسائل إعلام استعداد 8 مقاتلات تايوانية لاستقبالها في المجال الجوي، وحمايتها من التهديد الصيني.