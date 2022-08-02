مداه 15 ألف كيلو ويصل لعمق أمريكا.. الصين تحرك صاروخ DF-5B ذا الرؤوس النووية (شاهد)

تواصل ـ فريق التحرير:

في تطور لافت بملف الأزمة الأمريكية الصينية؛ تم رصد صاروخ DF-5B يتجه نحو منطقة فوجيان المقابلة لجزيرة تايوان.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الصاروخ الصيني بأرقامه المعروفة الدالة على هويته، وهو محمول على عدة عربات تجره حيث منطقة فوجيان كأقرب نقطة لجزيرة تايوان وكذلك للأراضي الأمريكية.

وبحسب المعلومات العسكرية الصينية، فالصاروخ بإمكانه حمل عدة رؤوس نووية انشطارية ويصل مداه إلى 15.000 كيلومتر، أي بإمكانه الوصول لعمق الأراضي الأمريكية بسهولة.

وأمس الإثنين كشف مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، أن الصين بدأت في إرسال قاذفات الصواريخ إلى مدينة فوجيان القريبة جدا من جزيرة تايوان.

وتأتي التطورات المتسارعة بعدما كشفت وسائل إعلام أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء.

وتعتبر الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، عملا عدائيا من الدرجة الأولى، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من “التدخل في شؤونها” وهددت بـ “عواقب وخيمة” في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.