«حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال صدور نتائج الأهلية «غير مؤهل»

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال ظهور نتائج الأهلية غير مؤهل بالنسبة للمستفيد.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوما من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن مساء اليوم، صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أغسطس الجاري.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا)”.

وقبل أسابيع، أودع برنامج حساب المواطن، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.