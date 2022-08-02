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التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي
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دولي

التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي

التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي
٠٥:٢٧:٥٣ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دعا التيار الصدري اليوم أنصاره إلى إخلاء مبنى مجلس النواب من المتظاهرين؛ وتحويل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي “توتير” غرد صالح محمد العراقي المعروف بلقب «وزير الصدر» بقوله: أنه «بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله وجهود الثـوار الابطال تقرر مايلي:

أولاً: إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

ثانياً: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الإعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.

ثالثاً: ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقا؛ لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.

رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

خامسا: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم».

الكلمات الدلالية:
احتجاجات العراق البرلمان العراقي التيار الصدري حول البرلمان

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