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متحدث الأمن السيبراني يحذر من تنوع طرق الاحتيال المالي (فيديو)

متحدث الأمن السيبراني يحذر من تنوع طرق الاحتيال المالي (فيديو)
٠٥:٢٣:١٥ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ياسر العصيمي، إن حملة “خلك حريص” تركز على مجموعة من التجارب الاجتماعية، بهدف توعية الأشخاص ضد طرق الاحتيال.

وحذر العصيمي، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية” من مشاركة البيانات الشخصية مع أي شخص مجهول، فيما تحرص الحملة على توعية المواطنين باستخدام تطبيقات البنوك، والابتعاد عن المواقع المجهولة.

وأطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، حملة وطنية واسعة لرفع الوعي من مخاطر الاحتيال المالي.

وتشمل الحملة، للمرة الأولى، إطلاق حافلة توعوية من مدينة الرياض، إلى 10 محافظات بالمملكة، تحمل سفراء مدربين ومؤهلين لرفع وعي الجمهور بالتعاملات المالية، ومكافحة الاحتيال المالي.

وتكون الحافلة بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وبالتنسيق مع الغرف التجارية في المملكة.

الكلمات الدلالية:
الاحتيال المالي بنوك السعودية حملة خلك حريص متحدث الأمن السيبراني

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